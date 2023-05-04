"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Норникеля

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля", целевой ориентир сохранен на уровне 12000 руб. за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Участники рынка ожидали более низких дивидендов в связи со сменой дивидендной политики и предстоящими капитальными затратами. В результате, новость для рынка была неожиданностью, так как ранее в СМИ поступала информация о выплате $1,5 млрд в виде финальных дивидендов за 2022 год. Мы считаем, данное решение оправдано. Норильский никель испытывает трудности в связи с санкционным давлением, проходит трансформацию бизнеса. Впереди рост капитальных затрат, windfall tax, а также возможное снижение цен на производимые металлы", - пишут аналитики.

Кроме этого, в тот же день "Норильский никель" опубликовал слабые финансовые результаты за I кв. 2023 года по РСБУ. Выручка сократилась на 15% по сравнению с I кв. 2022 года - до 199 млрд руб. Чистый убыток - 31 млрд руб., против прибыли годом ранее.

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