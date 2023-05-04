Рубль уверенно растет к доллару и евро на решении Минфина РФ почти в 2 раза сократить продажи валюты по бюджетному правилу

Москва. 4 мая. Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже в четверг днем; рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ в мае почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 78,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 98,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,67 руб./EUR1, подешевев на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,02 рубля - до 82,02 рубля. Курс китайского юаня снизился на 15,7 копейки - до 11,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется в основных валютных парах, отыгрывая решение Минфина РФ почти в два раза сократить в мае продажи валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд рублей.

С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 млрд рублей (в совокупности 74,6 млрд рублей). Таким образом, ежедневный объем продаж в мае снизится в 1,85 раза. Траектория снижения объема продаж продолжается: в апреле сокращение составило 1,5 раза, в марте - 1,6 раза. В феврале, напротив, произошел трехкратный рост по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 8,1 млрд руб. Аналогичный прогноз на апрель равнялся 113,6 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля составило минус 32,4 млрд руб.

"40,4 млрд рублей - на такую сумму в мае Минфин продаст валюты из ФНБ против апрельских 74,6 млрд руб. Качественно история не меняется - с июня сырьевые допдоходы бюджета могут выйти в небольшой плюс и далее медленно подрастать, предполагая умеренные (расчетные) покупки валюты. Основная интрига - будут реальные покупки юаней на рынке или "взаимозачет" внутри ФНБ, который продолжат расходовать в 2023 году на частичное покрытие дефицита бюджета - смещается, как минимум, на июнь. Для рубля все выглядит даже чуть лучше, чем ожидалось - пара "доллар-рубль" сегодня продолжает медленно снижаться по направлению к 78 руб./$1. Прогноз 74-76 руб./$1 в течение 3-6 мес. сохраняем из-за ожидаемого торможения импорта, меньшего спроса на валюту населения и дополнительных экспортных продаж под предстоящие дивидендные выплаты. А к концу месяца пойдут и налоговые продажи", - говорит директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Участники глобального рынка оценивают результаты заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Регулятор по-прежнему полагает, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, и намерен принимать дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции. При этом эти решения будут поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, отмечается в пресс-релизе.

Также ЕЦБ планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов (APP) в июле этого года.

Накануне ФРС повысила базовую процентную ставку также на 25 б.п. - до 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Из пресс-релиза Федрезерва по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что в дальнейшем ЦБ будет принимать решения относительно ставки от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

"Мы считаем, что ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Отметим, что это происходит на фоне отсутствия продаж валюты Минфином, а также отсутствия роста торговой активности в других ключевых валютных парах. По нашим оценкам, потенциал для укрепления рубля сохраняется. Ключевым драйвером выступит снижение доллара на глобальном рынке после прошедшего заседания ФРС", - полагает главный аналитик Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику днем в четверг. Трейдеры оценивают перспективы спроса и денежно-кредитную политику центробанков.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,39% - до $72,57 за баррель. В среду эти контракты подешевели на 4%, до $72,33 за баррель, что является самым низким значением с 20 декабря 2021 года.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,07% - до $68,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 4,3%, до $68,6 за баррель, минимума с 20 марта.

Поддержку котировкам оказывают покупки на "дне" и ослабление американского доллара, а также сильная отчетность Shell (SPB: RDS.A).

Британо-нидерландская нефтегазовая компания увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем добычи жидких углеводородов почти не изменился и составил 1,34 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.