Beluga Group - фаворит среди компаний потребсектора РФ - ПСБ

Beluga Group является фаворитом среди компаний потребительского сектора РФ, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Основные макроэкономические драйверы сектора - уровень инфляции в стране, изменение импорта в РФ, а также курс рубля. В 2023 году сектор будет поддерживаться проинфляционными процессами в стране, а также восстановлением импорта. Отметим, что компании продолжают приспосабливаться к текущим санкциям, что также благоприятно скажется на их финансовых результатах. Сдерживать рост бумаг будет невозможность крупных игроков провести редомициляцию бизнеса в РФ. Это ощутимо снижает инвестиционную привлекательность ряда "фишек", а также ограничивает возможности объявления дивидендов. Поэтому в данном секторе предпочитаем бумаги второго эшелона; наш фаворит - "Белуга", - пишут эксперты банка.

Залог успеха компании - вертикально-интегрированная модель бизнеса, подчеркивается в комментарии. Выручка компании увеличилась в 2022 году на 30% и достигла 97,3 млрд рублей. Отгрузки увеличились как собственного бренда, так и импортируемых. Опережающими темпами продолжила развиваться собственная розничная сеть "ВинЛаб": объем продаж вырос на 52,3%, а средний чек - на 11,1%.

"В текущем году ждем сильных финансовых результатов на фоне адаптации компании к новым условиям работы и эффективной стратегии развития с фокусом на ритейл, - пишут стратеги ПСБ. - Это позволит Белуге продолжить стабильные дивидендные выплаты: по итогам 2023 года можно рассчитывать на увеличение дивидендов до 450руб./акцию. Таргет - 5000 руб., предполагающий потенциал роста 25,6%".

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