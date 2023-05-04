Инвестбанк Синара начал анализ CSPC Pharmaceutical Group с рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение ведущей компании фармацевтической отрасли Китая CSPC Pharmaceutical Group (CSPC), сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 10 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня; рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"Котировки акций компании за последний год снизились на 2%, тогда как индекс Hang Seng - на 7%. Акции CSPC пострадали из-за вспышки COVID-19, которая замедлила маркетинг и продажи препаратов от онкологических заболеваний, и в сентябре прошлого года упали в цене до локального минимума в HKD7. Однако темпы роста выручки останутся, по нашим расчетам, высокими, на уровне 9% в 2023-2024 годах. Коэффициент EV/S 2023П, с которым торгуются бумаги CSPC, находится на 71% ниже медианы по конкурентам", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда.

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