"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Мечела" с целевой ценой до 650 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 262% на горизонте 12 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Отчетность "Мечела" за 9 месяцев 2022 года и весь 2022 год по РСБУ подтверждает наши ожидания по EBITDA ($1,8 млрд) и прибыли ($1,1 млрд) за прошлый год, - пишут аналитики. - Принимая во внимание более слабый рубль в 2023 году и рост объемов продаж угля и стали, а также подкрепленный отчетностью по РСБУ прогноз на 2022 год, мы подтверждаем прогноз прибыли на 2023 год в размере $1,6 млрд. К тому же отчетность по РСБУ подтверждает наши расчеты, что чистый долг в 2022 году должен был упасть на $0,9 млрд, до $2,6 млрд, или на 26%".

Эксперты подчеркивают, что прогноз по прибыли на 2023 год превышает текущую капитализацию в размере $1,3 млрд и дает P/E (2023) в 0,9х. "Исторически такой мультипликатор мог быть обоснован чрезмерным долгом, но не сейчас, - уверены стратеги "БКС МИ". - Согласно нашим расчетам, рекордная прибыль в текущем году позволит компании сократить долг вдвое уже в 2023 году и свести его к нулю к концу 2024 года, тогда как в 2020-2021гг долг превышал $3,5 млрд, а в 2018-2019гг - достигал $6 млрд. Таким образом, резко сократившийся чистый долг и расходы на его обслуживание больше не должны давить на оценку "Мечела".

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