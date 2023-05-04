Вероятный диапазон для рубля на ближайшие 3-6 месяцев составляет 74-76 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Вероятный диапазон для рубля на ближайшие 3-6 месяцев составляет 74-76 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Минфин продаст валюту из ФНБ в мае на 40,4 млрд руб. против апрельских 74,6 млрд руб., - отмечает эксперт. - Вероятные причины отклонений - снижение добычи/экспорта нефти, провал добычи по газу, о котором сообщали СМИ, и корректировка нефтяного демпфера (выплата нефтепереработчикам). Качественно история не меняется - с июня сырьевые допдоходы бюджета могут выйти в небольшой плюс и далее медленно подрастать, предполагая умеренные (расчетные) покупки валюты. Основная интрига - будут реальные покупки юаней на рынке или "взаимозачёт" внутри ФНБ, который продолжат расходовать в 2023 на частичное покрытие дефицита бюджета - смещается, как минимум, на июнь".

По мнению Полевого, для рубля все выглядит даже чуть лучше, чем ожидалось - USD/RUB в четверг продолжает медленно снижаться. Эксперт сохраняет прогноз 74-76 руб./$1 на ближайшие 3-6 месяцев из-за ожидаемого торможения импорта, меньшего спроса на валюту населения и дополнительных экспортных продаж под предстоящие дивидендные выплаты.

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