"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $33,9

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $33,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $27,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Американские нефтяники стали одними из бенефициаров эмбарго на российскую нефть, и сейчас они активно увеличивают экспорт в ЕС, отмечают аналитики. Менеджмент Halliburton ожидает многолетнего растущего цикла в нефтесервисе. На крупнейшем для компании рынке США в ближайшие два года EIA прогнозирует рост добычи ЖУВ более чем на 5%. Многие крупные компании постепенно переходят от активного снижения долга к росту капитальных затрат, на фоне чего инвестиционная программа крупнейших нефтяников в 2023 году, как ожидают эксперты, превысит уровень допандемийного 2019 года. Halliburton Company

"С технической точки зрения акции на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $27,9 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8", - указывают аналитики "Финама".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти: от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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