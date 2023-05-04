Акции Мосбиржи вряд ли опередят рынок в ближайшей перспективе - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" вряд ли опередят рынок в ближайшей перспективе, потенциал роста котировок их бумаг с текущих уровней ограничен, говорится в комментарии старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"Мосбиржа опубликовала результаты торгов за апрель 2023 года. Данные предполагают возвращение комиссионных доходов биржи на траекторию роста во 2К23, на наш взгляд, особенно с учетом повышения тарифов на рынках валют, деривативов и акций. В то же время ЧПД, вероятно, сократится в 2023 году, поскольку эмитент больше не зарабатывает на управлении счетам типа C. Таким образом, мы ожидаем, что чистая прибыль биржи в 2023 году вернется к уровню 2021 года (около 28 млрд руб.) после рекордной прибыли в 2022 году (36,3 млрд руб.), - указывает эксперт. - Дивидендный потенциал также выглядит ограниченным в ближайшей перспективе (годовая доходность составляет 5-6%), учитывая внешние ограничения на НРД и возможные M&A-сделки. Акции эмитента торгуются на мультипликаторе 8,7x P/E 2023П, что на 4% ниже среднего за два года".

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