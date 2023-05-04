"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги МТС с целью 300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что ожидает выплаты дивидендов компанией "МТС" по итогам 2022 года, данная новость может придать импульс роста котировкам в краткосрочной перспективе, указывают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 300 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,31%", - отмечают эксперты "Финама".

"МТС" - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии.

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