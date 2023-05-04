Дивдоходность акций Татнефти за 2023г может составить 12% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "Татнефти" по итогам 2023 года может составить 12% в случае неизменности налоговых условий для эмитента, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Татнефть" 3 мая опубликовала результаты по РСБУ за 1К23. Основные статьи отчетности сократились по сравнению с прошлым годом: выручка упала на 32% г/г, операционная прибыль - на 52%, чистая прибыль - на 58% г/г. В целом это соответствует нашим ожиданиям. Сокращение показателей по большей части вызвано падением цен на нефть и нефтепродукты, - отмечают эксперты в комментарии. - В последние годы эмитент выплачивал дивиденды за 1П на основе 50% чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, вклад 1К23 в первую выплату может составить 10,77 руб. или 2,8% дивидендной доходности по обоим типам акций. При этом дивидендная политика "Татнефти" предписывает компании выплачивать дивиденды за полный год на основании большей из цифр прибыли по МСФО и РСБУ. Исторически прибыль по МСФО была больше, чем по РСБУ, и компания "доплачивала" разницу над уже выплаченными средствами при объявлении финального дивиденда за год, который будет объявлен в 1К24. По результатам 2023 года мы ожидаем от "Татнефти" дивиденд в размере 46 руб./акцию (12%) при неизменных налоговых условиях".

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