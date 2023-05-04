"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Qualcomm

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций одного из ведущих мировых производителей чипов Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью $123 за штуку, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня, на фоне нейтральной оценки опубликованных результатов эмитента за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

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