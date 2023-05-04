"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Россети Центр и Приволжье" с целью 0,294 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент - одна из межрегиональных распределительных сетевых "дочек" холдинга "Россети". Компания осуществляет операционную деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению на территории девяти регионов Центральной России. Стабильный бизнес и невысокая долговая нагрузка позволяют из года в год неплохо зарабатывать и делиться прибылью с акционерами. По итогам 2023 года дивиденд на акцию может составить 0,038 руб., что соответствует дивидендной доходности более 17%", - указывает главный аналитик, эксперт "Открытие Research" Тимур Хайруллин.

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