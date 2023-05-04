"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций американского фармацевтического гиганта Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $51,7 за штуку на конец 2023 года после рассмотрения опубликованной квартальной отчетности эмитента, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

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