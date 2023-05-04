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04 мая 2023 года 11:29

Динамика российских акций утром смешанная, подросли металлурги

Москва. 4 мая. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне отскока нефти вверх и негативной динамики внешних фондовых площадок после решения Федрезерва США повысить ключевую ставку; индекс МосБиржи дрейфует в районе 2530-2540 пунктов, при этом подросли бумаги металлургов, просели "Аэрофлот" и ряд бумаг финансовых компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2534,04 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1010,21 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 79,02 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "АФК Система" (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", утром в четверг нефть подрастает, что может позитивно сказаться на котировках акций нефтяных компаний, которые накануне ощутили значительную распродажу. Вместе с тем, пока не верится в более значительную распродажу в нефти, так как страны ОПЕК+ только на этой неделе приступили к реальному сокращению добычи. На американском рынке неопределенность пока остается: в речи главы ФРС Джерома Пауэлла намеков на скорое смягчение монетарной политики не прослеживалось.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что отскок в нефти может вдохновить рынок акций РФ на коррекцию вверх.

"Внешний фон утром в четверг слабо позитивный. Нефть дорожает после двух дней обвального падения. В Китае инвесторы фокусируют внимание на внутренних историях, что также положительно для российских экспортеров. Впрочем, очередной виток эскалации геополитической напряженности может отвлечь российских инвесторов от покупок", - отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов и намекнула на возможную паузу в их дальнейшем увеличении, что подтолкнуло вверх цены на золото, но не поддержало рисковые активы.

Федрезерв заверил рынки в стабильности банковской системы США, однако инвесторы не сочли сигналы ФРС достаточно мягкими для нивелирования страхов рецессии, в том числе ввиду комментариев о сохранении слишком высокой инфляции, полагает аналитик.

Европа в четверг ждет решения ЕЦБ по процентным ставкам, повышение которых, вероятно, составит как минимум 25 базисных пунктов. Потребительская инфляция в еврозоне остается у отметки 7%, что требует сохранения жесткой политики.

Цены на нефть Brent находятся не так далеко от годового минимума $70,17 за баррель. Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущее падение цен на нефть требует детального изучения и возможной реакции ОПЕК+. Нефтяные котировки, однако, остаются во власти рецессионных страхов.

Индекс МосБиржи остается ниже поддержки 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что подтверждает риски движения в район 2480 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый РТС остается выше 1000 пунктов благодаря локальной силе рубля. Возможная пауза в повышении процентных ставок ФРС в целом позитивна для золота, но ввиду неуверенности покупателей акции золотодобытчиков в РФ могут получить лишь сдержанную поддержку. Рынки до конца недели продолжат оценивать итоги заседания ФРС, полагает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что в своем заявлении о решении повысить ставку Федрезерв США смягчил риторику, убрав упоминание о целесообразности дальнейшего повышения ставки, и уже более определенно констатировал ужесточение условий кредитования, способных негативно повлиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, хотя степень этого влияния для Федрезерва по-прежнему пока не ясна. Эти тезисы в заявлении достаточно определенно указывают на готовность ФРС взять паузу в повышении ставки, полагает аналитик.

Остальные положения в целом остались прежними: было подтверждено, что банковская система устойчива и что американский ЦБ продолжает в первую очередь фокусироваться на борьбе с инфляцией, продолжит сокращать свой баланс согласно планам.

Пауэлл в ходе своего выступления добавил, что регулятор уже видит эффект от резкого повышения ставки (в начале прошлого года ставка была околонулевой), в первую очередь для инвестактивности и рынка жилья. Видит регулятор и торможение инфляции, но по-прежнему упорно не верит в устойчивость этого тренда. Поэтому, комментируя изменение тональности заявления, Пауэлл отметил, что решение о паузе в повышении ставки ФРС окончательно примет на июньском заседании, но пока точно нет условий для ее снижения. Относительно состояния в экономике США Пауэлл выразился туманно: по его мнению, более вероятно, что рецессии в США удастся избежать, хотя он и допустил, что "мягкая рецессия" возможна, отмечает Локтюхов.

"Рынки восприняли решение ФРС как подтверждающий сигнал не только о завершении цикла роста ключевой ставки, но и о более быстром, уже с конца лета, переходе к ее снижению. В первую очередь из-за неубедительной оценки ситуации в экономике. На этом фоне цены на золото, основной бенефициар смены политики ФРС, уже утром в четверг пытались обновить исторические максимумы. Мы ждем, что золото пойдет выше и может достичь летом $2250-2300 за унцию", - считает Локтюхов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, а также статданные и корпоративную отчетность.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Вместе с тем, глава центробанка Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до 296 тыс. - максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее.

Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня зелени, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi потерял 0,02%, китайский Shanghai Composite после выходных вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin, снизился в апреле до 49,5 пункта с 50 пунктов в марте, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов (50,3 пункта). Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, это отмечено впервые с января.

Данные Caixin подтверждают опубликованную ранее официальную статистику. Промышленный PMI, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, опустился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне (цена Brent локально падала к $71,3 за баррель).

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,16 за баррель (+1,7% и -4% в среду), июньская цена WTI - $69,19 за баррель (+0,4% и -4,3% накануне).

Нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,5-3,3 млн), запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,3-1,5 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,19 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,8-1,5 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 500 тыс. баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - уменьшились на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-5,7% и -7,4% "префы"), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-3,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,8%).

Выручка ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (-1%) по РСБУ в I квартале 2023 года сократилась в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 38 млрд рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль упала в 2,8 раза и составила 13,8 млрд рублей.

Выросли "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+11,6%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+11,4% и +8,7% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,7%).

Совет директоров ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+0,7%) на заседании 11 мая обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,8 млрд рублей (из них 3,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,55 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,07 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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