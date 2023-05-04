Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 4 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные и корпоративную отчетность. Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Кроме того, из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. Глава центробанка Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс. Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня зелени. Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные по экономике Китая. Китайский фондовый рынок, не работавший в первые три дня этой недели из-за праздников, поднимается в четверг, несмотря на слабые статданные. Индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,1%. Вместе с тем южнокорейский KOSPI теряет 0,1% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть растут в четверг после более чем 4%-ного падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $73,07 баррель, что на 1,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 4%, до $72,33 за баррель, что является самым низким значением с 20 декабря 2021 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,6%, до $69,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 4,3%, до $68,6 за баррель, минимума с 20 марта.

Нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны. Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране всего на 1,28 млн баррелей по итогам недели, завершившейся 28 апреля. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали более резкого сокращения - на 3,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 500 тыс. баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - уменьшились на 2 млн баррелей. Согласно отчету Минэнерго, запасы бензина в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросли на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,19 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 мая выросла в 2,5 раза с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,88 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,09 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,03% и составил 109,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 852,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-06" (+0,32%), "Роснефть-002Р-05" (+0,25%) и "Роснефть БО-05" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (-0,33%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО АПРИ "Флай Плэнинг" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 19,25% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет.

АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) в конце мая - начале июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 250 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,5 года. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 13-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,37% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 364,05 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) приобрела в рамках оферты 25 млн 817,054 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 40 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 64,54% выпуска. Кроме того, "Роснефть" в день исполнения оферты по выпуску проводила также сбор заявок в рамках вторичного размещения принесенных к оферте бумаг. Объем вторичного размещения составлял до 20 млрд рублей, цена - не менее 100% от номинала. Срок до следующей оферты по выпуску - 1 год (30 апреля 2024 года). Итоги вторичного размещения пока не раскрывались. Десятилетний выпуск на 40 млрд рублей компания разместила в мае 2017 года по ставке 8,65% годовых. Ставка 13-14-го купонов (до следующей оферты) - 8,5% годовых, ей соответствует доходность к дате следующей оферты в размере 8,68% годовых.