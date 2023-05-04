"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций Системы до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций АФК "Система" с "покупать" до "держать" на фоне роста их стоимости на 10% за месяц, сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом повышена экспертами на 5% (до 20 рублей за штуку) с учетом финансовых результатов и инвестиций холдинга в 2022 году.

"Акции торгуются с дисконтом 51% к СЧА, исходя из рыночной стоимости публичных активов (недалеко от нашей оценки справедливого дисконта (48%)), которая учитывает ограниченные краткосрочные возможности монетизации активов. Решение по дивидендам за 2022 год может оказать поддержку бумагам, но мы ждем небольшой доходности (3%)", - отмечают аналитики.

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