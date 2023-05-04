Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Peabody Energy на уровне $30

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Peabody Energy Corp. на уровне $30 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный прогноз в отношении угледобывающей отрасли в целом и акций эмитента в частности (как одного из немногих игроков на рынке США). По нашим оценкам, EBITDA компании за второй квартал 2023 года способна продемонстрировать умеренный рост за счет увеличения продаж в связи с завершением строительных работ на шахте Wambo. Ожидаем, что выручка, EBITDA и прибыль на акцию во втором квартале составят $1,3 млрд, $430 млн и $1,85 соответственно", - указывает аналитик Виталий Кононов.

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