Существенные изменения на рынке ОФЗ в четверг маловероятны - SberCIB

Существенные изменения на рынке рублевых гособлигаций в четверг маловероятны, главное событие дня - публикация данных по недельной инфляции, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"В четверг утром цена барреля нефти марки Brent все еще находится на низком уровне. Минфин в течение дня объявит о покупках юаней по бюджетному правилу в мае - мы ожидаем, что они составят 12 млрд руб. Если эти покупки будут проводиться на рынке, а не внутри баланса ЦБ, это может ослабить рубль до 80 руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent могут показать высокую волатильность в течение торговой сессии четверга, двигаясь в диапазоне $70-73 за баррель, полагают в SberCIB.

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