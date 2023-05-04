Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика России, еврозоны и США:

- Индекс деловой активности для сектора услуг в России за апрель;

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Индекс цен производителей в еврозоне за март;

- Затраты на рабочую силу в США в первом квартале 2023 года.

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