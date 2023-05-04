ОФЗ, скорее всего, будут торговаться в четверг вблизи текущих уровней - ПСБ

Рублевые гособлигации, скорее всего, будут торговаться вблизи достигнутых уровней в четверг, для 10-летних ОФЗ 26221 актуальным является диапазон доходности 10,4-10,6% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфин РФ в среду начал размещение новых флоатеров. Выпуск серии ОФЗ-ПК 29024 (12 лет, ставка купона привязана к Ruonia) был продан на 75,5 млрд руб. при спросе 260,7 млрд руб. Размещение классических ОФЗ-ПД 26240 (13 лет) прошло на 23,3 млрд. руб. по номиналу с доходностью 10,81%. Премия к закрытию вторника составила всего 3 б.п. Полагаем, что дальнейшее размещение флоатеров ослабит ожидания премии на аукционах по размещению ОФЗ с фиксированной ставкой купона", - отмечает эксперт в комментарии.

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