"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций AMD

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD), сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы оцениваем результаты AMD за I квартал 2023 года негативно. Наиболее разочаровывающим моментом стал слабый спрос на решения для дата-центров - данный бизнес был одним из основных драйверов роста выручки в предыдущие кварталы. Это может быть связано со снижением планируемых капитальных затрат со стороны крупных заказчиков серверов для облачных вычислений. Так, Amazon.com Inc. уже снизил капзатраты на 5% г/г в 1К23, а по итогам года года мы прогнозируем снижение CAPEX компании на 15%, - отмечают эксперты. - Снижение планируемых капзатрат крупнейших пользователей облачных решений может стать основным риском для достижения целей AMD по росту выручки в ближайшие кварталы. Решения для ИИ (как одни из основных драйверов спроса) могут иметь существенное положительное влияние на выручку не раньше 2024 года. Сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента".

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