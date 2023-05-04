Потенциал укрепления рубля пока сохраняется - ПСБ

Потенциал для укрепления рубля сохраняется, возможно тестирование сверху вниз уровня в 79 руб./$1 в ходе торговой сессии в четверг, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" остается довольно высокой, причем основные объемы приходятся на начало дня. Мы считаем, что ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Отметим, что это происходит на фоне отсутствия продаж валюты Минфином, а также отсутствия роста торговой активности в других ключевых валютных парах. По нашим оценкам, потенциал для укрепления рубля сохраняется. Ключевым драйвером выступит снижение доллара на глобальном рынке после прошедшего заседания ФРС. Считаем актуальным тест отметки 79 руб./$1 в ходе торгов четверга", - пишет эксперт в комментарии.

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