"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Danaher с прогнозной ценой $248,2

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Danaher Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $248,2 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"В разгар пандемии коронавируса развитие биотехнологий и сегмента Life Sciences приобрело особую значимость, и в 2021-2022 гг. бизнес Danaher ощутимо выиграл от роста спроса на продукцию, необходимую в диагностике и исследованиях по COVID-19. Продукты эмитента широко используются биотехнологами и другими игроками сектора здравоохранения, бренды компании имеют хорошую репутацию в медицинских кругах. Однако в свете спада заболеваемости коронавирусом продажи и прибыль в текущем году, как ожидается, покажут отрицательное изменение по отношению к высокой базе 2022 года", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Danaher Corp. - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов.

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