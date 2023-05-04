Возможно частичное восстановление котировок нефти в конце текущей недели - БКС Экспресс

Частичное восстановление котировок нефти марки Brent в конце текущей недели выглядит вполне логичным сценарием, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду оставались под давлением и потеряли еще 4% вдобавок к 5% во вторник. Участники рынка продолжают закладывать в котировки риски рецессии, с тревогой наблюдая за проблемами в банковском секторе США. Также не добавил оптимизм и неожиданный рост запасов бензина в стране, крупнейшем потребителе топлива в мире. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в район мартовских минимумов. Значимой поддержкой может выступить уровень $70 за баррель, - указывает аналитик в обзоре. - По осцилляторам уровень перепроданности уже достаточно высокий, так что первый подход к обозначенной отметке с большой вероятностью завершится отскоком или ложным пробоем. В четверг утром уже наблюдаются признаки улучшения настроений, так что частичное восстановление котировок в конце недели выглядит вполне логичным сценарием".

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