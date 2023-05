Фондовый рынок Китая растет после длинных выходных

Рынок акций США снизился в среду на итогах заседания ФРС. Фондовые рынки стран АТР не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные и корпоративную отчетность.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Кроме того, из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Глава центробанка Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС.

Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс.

Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле поднялся до 51,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,8 пункта.

Стоимость бумаг Eli Lilly & Co. (SPB: LLY) подскочила на 6,7% в ходе торгов в среду. Фармкомпания объявила об успешных результатах испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Котировки акций Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) и World Wrestling Entertainment (SPB: WWE) (WWE) выросли на 2% и 2,3% соответственно благодаря сильным квартальным отчетам компаний.

Kraft Heinz увеличила чистую прибыль и выручку в I квартале, а также улучшила годовой прогноз.

WWE, занимающаяся организацией турниров по реслингу, сообщила о снижении чистой прибыли в январе-марте из-за переноса крупного международного мероприятия. Однако скорректированная прибыль и выручка компании превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) потеряли в цене 3,9%. Американский оператор ресторанов быстрого питания, которому принадлежат бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell, увеличил выручку в первом квартале на 6%, что оказалось лучше прогнозов рынка. В то же время чистая прибыль компании упала на 25%, а показатель без учета разовых факторов не оправдал ожиданий.

Цена акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX) упала на 9,2%. Несмотря на сильные результаты прошедшего квартала, главный исполнительный директор Starbucks Лаксман Нарасимхан оставил без изменения прогноз финансовых показателей на весь фингод, что разочаровало инвесторов.

Стоимость бумаг Ford Motor (SPB: F) Co. снизилась на 0,1%, хотя американский автопроизводитель вернулся к чистой прибыли в первом квартале, а его выручка и скорректированная прибыль существенно превысили прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду опустился на 270,29 пункта (0,8%) и составил 33414,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 28,83 пункта (0,7%) - до 4090,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 55,18 пункта (0,46%) и составил 12025,33 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня зелени.

Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные по экономике Китая.

"Основной вывод из заседания ФРС, по моему мнению, заключается в том, что мы близки к завершению цикла подъема ставки", - отмечает аналитик Invesco Кристина Хупер, слова которой приводит Market Watch.

Китайский фондовый рынок, не работавший в первые три дня этой недели из-за праздников, поднимается в четверг, несмотря на слабые статданные. Индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin, снизился в апреле до 49,5 пункта с 50 пунктов в марте, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов (50,3 пункта). Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, это отмечено впервые с января.

Данные Caixin подтверждают опубликованную ранее официальную статистику. Промышленный PMI, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, опустился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте.

Лидерами роста в Китае в четверг являются акции банков: стоимость бумаг Agricultural Bank of China поднялась на 4,4%, International & Commercial Bank of China - на 3,4%, Agricultural Bank of China - на 4,7%.

В то же время акции 360 Security Technology подешевели на 9%, Dawning Information, Air China - на 4,6%, Great Wall Motor - на 1,2%.

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,1%. В числе лидеров роста - акции Ping An Insurance (+7,5%), Citic Ltd. (+4,6%), China Merchants Bank (+4,9%), China Life Insurance (+4,8%), а также CSPC Pharmaceutical (+3,6%).

Южнокорейский KOSPI теряет 0,1% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Объем австралийского экспорта в марте вырос на 3,8%, до максимума за шесть месяцев, благодаря продажам железной руды и других сырьевых товаров, свидетельствуют официальные данные. Импорт увеличился на 2%, в том числе потребительских товаров - на 14%.

В феврале объем экспорта снизился на 2,7%, импорт упал на 10,2%.

Бумаги BHP Group подорожали в четверг на 1,6%, Rio Tinto - на 1,5%, Fortescue Metals - на 1,3%. В то же время подешевели акции Commonwealth Bank (-2,4%), Westpac Banking (-4%), ANZ Group (-0,1%).

Цены на нефть растут в четверг после более чем 4%-го падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $72,9 баррель, что на $0,57 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $2,99 (4%), до $72,33 за баррель, что является самым низким значением с 20 декабря 2021 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,34 (0,5%), до $68,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $3,06 (4,3%), до $68,6 за баррель, минимума с 20 марта.

Нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны.

"Корреляцию между напряженностью в банковском секторе США и падением цен на нефть отрицать нельзя", - говорит главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на 1,28 млн баррелей по итогам недели, завершившейся 28 апреля. Снижение отмечено третью неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали более резкого сокращения - на 3,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 500 тыс. барррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - уменьшились на 2 млн баррелей.

Согласно отчету Минэнерго, запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,19 млн баррелей.