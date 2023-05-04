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04 мая 2023 года 09:00

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню на старте торгов в условиях снижения неопределенности на мировых рынках

Москва. 5 мая. Доллар США и юань едва ощутимо меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, колебания рубля незначительны на фоне снижения неопределенности на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,20 руб./$1 (-0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,46 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,2 коп. - до 11,476 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", валютный курс рубля утром в четверг не демонстрирует заметных всплесков на фоне отсутствия непредвиденных сигналов с мировых рынков.

Внимание участников торгов было сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США. Его итоги снизили неопределенность относительно дальнейших действий регулятора.

Федрезерв США на завершившемся в среду заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Ее уровень достиг максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

Риторика регулятора по денежно-кредитной политике была мягче. В заявлении FOMC в этот раз нет слов о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. Вместе с тем в заявлении говорится, что Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC.

"При определении степени, в которой дополнительное ужесточение ДКП может быть целесообразным для возврата инфляции к 2%-ному уровню с течением времени, FOMC будет учитывать кумулятивный эффект предыдущего ужесточения, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

В марте американский ЦБ заявлял, что "дальнейшее ужесточение политики может быть оправданным для того, чтобы она стала в достаточной мере ограничительной для возврата инфляции к целевому уровню".

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

Американский ЦБ, отказавшись от фразы о том, что ожидает дальнейшего ужесточения политики, оставил место для "лавирования". Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося заседания ФРС заявил, что решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании. Председатель ФРС подчеркнул, что ситуация в банковском секторе США улучшилась по сравнению с мартом.

"Вероятность того, что рецессии в США удастся избежать, выше обратного", - сказал Пауэлл. В то же время он допускает, что "мягкая рецессия" возможна.

Что касается фундаментальных факторов, то рубль ощущает поддержку за счет перешедших к росту цен на нефть, но с другой стороны, находится под влиянием преобладающего негатива на фондовых площадках.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,77 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,89 за баррель, что на 0,42% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 после длительных выходных опустился на 0,12%, гонконгский Hang Seng растет на 1,07%, южнокорейский Kospi снижается на 0,34%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,72%. Токийская фондовая биржа закрыта, в Японии отмечается День зелени.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали итоги заседания ФРС, а также статданные и корпоративную отчетность.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее.

Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС.

Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле поднялся до 51,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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