Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью на уровне на уровне $49- за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Результаты эмитента за первый квартал 2023 года превзошли ожидания инвесторов, при этом менеджмент Pfizer рассчитывает на ускорение роста выручки во втором полугодии за счет потенциального одобрения 12 новых препаратов и индикаций, отмечает аналитик Илья Зубков.

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