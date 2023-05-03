Рынок акций РФ упал вслед за нефтью, индекс Мосбиржи откатился к 2530п, уровню почти месячной давности

Москва. 3 мая. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти (Brent упала ниже $72 за баррель) из-за опасений мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков; также давление на рынок оказали сообщения о попытке нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, что власти расценили как теракт и покушение на президента. Индекс МосБиржи откатился в район 2530 пунктов, обновив минимум почти за месяц.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2532,42 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1008,49 пункта (-1,1%); цены большинства blue chips на Московской бирже снизились в пределах 3,7%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 79,1 рубля (-0,52 рубля).

В ночь на среду была совершена попытка нанесения удара двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России, президент не пострадал, сообщила президентская пресс-служба. Согласно сообщению, атаковавшие дроны были выведены из строя.

В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

В Москве со среды введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, отметил мэр.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,7% и -0,1% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей), говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 32% - до 243,7 млрд рублей, себестоимость - на 21%, до 153,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 45%, до 89,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 54%, до 68,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 56%, до 65,6 млрд рублей.

ПАО АФК "Система" будет выплачивать дивиденды в 2023 году, сообщил журналистам ее основатель и крупнейший акционер Владимир Евтушенков. "Будет", - ответил он на соответствующий вопрос в ходе Кавказской инвестиционной выставки. Кроме того, Евтушенков подтвердил, что также ожидает дивидендных выплат от ключевого актива из портфеля корпорации - ПАО "МТС".

Как известно, в 2022 году "Система" дивиденды за 2021 год не выплачивала, что объяснялось высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации.

Подорожали в среду расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на рынке акций РФ в среду преобладали продавцы на фоне падения цен на нефть Brent в район $72 впервые с середины марта, причем рубль продолжал укрепляться. Некоторую поддержку рынку в течение дня оказывал восстановительный рост на европейских биржах. Тем не менее, ближе к завершению торговой сессии продажи российских акций усилились - сказалось неблагоприятное для экспортеров сочетание снижения цен на нефть и укрепляющегося рубля, а также техническая "перегретость" по ряду инструментов.

Экономическая статистика дня была преимущественно позитивной. Безработица в еврозоне в марте неожиданно снизилась до 6,5% (прогноз 6,6%), число рабочих мест в частных компаниях США за апрель выросло на 296 тыс., в два раза превысив ожидания аналитиков (148 тыс.). В четверг мировые рынки могут отыгрывать итоги заседания ФРС: повышение ставки на 25 б.п. (до 5-5,25%) уже заложено в ожидания, в фокусе внимания будут комментарии руководства Федрезерва о дальнейших перспективах монетарной политики. Эстафетную палочку от ФРС в четверг примет ЕЦБ, который также решит судьбу процентных ставок. Как ожидается, в этот раз ключевая ставка будет увеличена на 0,25 п.п., до 3,75%.

"Наш прогноз по индексу МосБиржи на 4 мая - 2525-2625 пунктов", - полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ отыграл сценарий коррекции и снял свою перекупленность.

На рынок оказывает давление укрепляющийся рубль и дешевеющая нефть. Также в странах G7 намерены в кратчайшие сроки уточнить 11-й пакет санкций против РФ. Однако источники утверждают, что речь в нем, прежде всего, пойдет о мерах обеспечения уже принятых ограничений, отмечает аналитик.

Поддержку акциям "Ростелекома" (MOEX: RTKM) оказали новости о покупке компанией 49,9% акций ООО "Информ" у "ЛУКОЙЛа", ставшей ее единственным акционером. На базе ООО "Информ" развиваются услуги и компетенции по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) продолжит сотрудничество в рамках использования возможностей ООО "Информ" для оказания внешних услуг.

Акции Сбербанка оказались в "минусе" вместе с рынком. В понедельник, 8 мая, будет последний день, когда нужно владеть ими для получения дивидендов. Ценовой разрыв после закрытия дивидендного реестра способен закрыться достаточно быстро, так как в текущем году организация демонстрирует уверенное восстановление показателей до уровней перед кризисом, полагает Кочетков.

"Укрепление рубля в последние дни связано с завершением конвертации средств иностранных компаний от продажи российских активов. В мае подобные операции могут осуществляться, но уже не в значительных объемах. Слабая реакция рубля на дешевеющую нефть объясняется тем, что отечественная нефть торгуется с заметным дисконтом, но не по рыночным основаниям, а по политическим. Поэтому пока лишь происходит сокращение разрыва в ценах, а не фактическое давление на стоимость российского нефтяного экспорта", - считает аналитик.

Предполагается, что ФРС США в среду повысит ставку, но это может стать последним повышением в текущем цикле. Более того, вероятность сохранения ставки на рынке оценивают на уровне около 20%. Со стороны законодателей уже звучат настойчивые просьбы не провоцировать дальнейший банковский кризис. Как минимум он может получить продолжение в виде роста объема "плохого" долга в банковской системе США, отмечает Кочетков.

Нефть пока сосредоточена на рисках роста ставок, наступления рецессии и, как следствие, падения спроса в Европе и США. Однако главной причиной текущего падения может все-таки являться проблема с ликвидностью финансовых организаций. Как и в марте, падение котировок нефти происходит синхронно с обострением ситуации в банковском секторе США. При этом рынок игнорирует сильные данные по Китаю, где зафиксирован рекордный железнодорожный трафик на майских праздниках, а также существенное восстановление авиаперевозок. Впрочем, также есть опасения, что на рынок более широко начнет поступать нефть из Ирана, где добыча достигла 3 млн б/с. С другой стороны, именно с мая начинается дополнительное сокращение производства в ОПЕК+ на 1,16 млн б/с. Нельзя также исключать новых инициатив арабских производителей, чьи бюджеты сформированы с учетом более высоких цен. Тем не менее, в Morgan Stanley (SPB: MS) поспешили уточнить свой прогноз на III квартал, снизив ожидаемую цену Brent до $77,5 за баррель с $90 ранее, а также до $75 за баррель на конец года, констатирует аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в среду на внешних фондовых рынках наблюдаются попытки стабилизации после волны негатива, прокатившейся на фоне проблем финансового сектора США. Под давлением оказались акции банков, падение цен на нефть отражается на котировках добывающих компаний, а продолжение роста процентных ставок неблагоприятно для технологического сектора. Однако сильная квартальная отчетность некоторых эмитентов и отдельные дивидендные истории сглаживают этот негатив, полагает аналитик.

От Федрезерва ждут повышения ставки до диапазона 5-5,25%, однако на фоне проблем финансового сектора возможны сюрпризы. Опубликованная накануне статистика показала признаки того, что рынок труда в США начал остывать: число открытых вакансий в марте сократилось на 384 тыс., до 9,6 млн - самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже ожиданий рынка в 9,775 млн.

Российский рынок акций продолжает нисходящую коррекцию, индекс МосБиржи после консолидации вблизи максимумов за год может продолжить сползание в район 2500 пунктов, полагает Калачев.

Стратег Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что давление на мировые рынки оказывают опасения в связи с ситуацией в банковском секторе и рисками дефолта по государственному долгу США, в то время как данные макростатистики вновь указали на замедление экономического роста и рецессию в преддверии решения ФРС по ставке. "Медвежьи" настроения усугубились на фоне опроса JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), который показал, что число открытых вакансий достигло самого низкого уровня почти за два года, что укрепило опасения по поводу потенциального замедления экономики США, полагает эксперт.

Снижение цен на сырье и аппетита к риску, а также майские праздники, вероятно, будут сдерживающими факторами для роста российских акций, хотя есть вероятность отскока после резкого снижения вслед за фондовой Европой, считает он.

Рынок закладывает повышение ставки ФРС на 25 б.п., но внимание будет приковано к комментариям Джерома Пауэлла относительно дальнейших перспектив повышения ставки в условиях сохранения высоких темпов инфляции и устойчивого рынка труда, отметил Волш.

В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 1,1-1,2% во главе с акциями банков. Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.

На рынках Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, Японии - из-за Дня Конституции; гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), но подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,6%), нет единой динамики в США (индексы изменяются на 0,1-0,2%).

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле поднялся до 51,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,8 пункта, отмечает Trading Economics.

Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.

На нефтяном рынке вечером в среду цены продолжают сползать вниз, обновляя минимумы с конца марта на опасениях глобальной рецессии и очередного повышения процентной ставки ФРС США. Трейдеры также оценивают данные об американских запасах нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,86 за баррель (-4,5% и -5% накануне), июньская цена WTI - $68,07 за баррель (-5% и -5,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,5-3,3 млн), запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,3-1,5 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,19 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,8-1,5 млн).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-13%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-6,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-6,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-6%).

Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+13% и +17,8% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+8,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,2%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 54,41 млрд рублей (из них 12,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,61 млрд рублей на акции ВТБ).