Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита к риску"

Москва. 3 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита к риску" и возросший спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта - до 62,47% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 9,98% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,89% от номинала (доходность - 9,37% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 3 базисных пункта - до 43,29% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 36,73% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 43,28% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 28,06% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 42,17% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,84% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 2 базисных пункта - до 88,88% от номинала (его доходность выросла на 30 базисных пунктов и составила 34,38% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду уверенный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала.

В среду завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что по его итогам базовая процентная ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, то она будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых. Итоги заседания ФРС будут обнародованы 3 мая в 21:00 мск. Пресс-конференция руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла начнется в 21:30 мск.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс. Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

Нефтяные котировки усилили падение вечером в среду. Трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США и еврозоне и оценивают данные об американских запасах нефти. Большинство аналитиков склоняется к мнению, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также, скорее всего, ужесточит денежно-кредитную политику. Итоги его майского заседания будут опубликованы в 15:15 мск в четверг.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей и составили 222,88 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,19 млн баррелей, до 110,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что резервы нефти в Соединенных Штатах снизились на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.