.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита к риску"
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
Спад ВВП РФ в марте замедлился до 1,1%, за квартал экономика упала на 2,2% - Минэкономразвития
Снижение ВВП РФ в марте 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составило 1,1% в годовом сравнении после спада на 2,9% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Снижение...
 
Минфин утвердил финальную версию законопроекта о windfall tax
Минфин утвердил порядок регулирования разового сбора с сверхприбыли бизнеса (так называемый windfall tax) и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая, следует из письма замминистра финансов Алексея Сазанова, на...
 
Банки и МФО не делятся клиентами
По итогам четвертого квартала 2022 года общее число клиентов банков составило 46 млн. Это на 0,6 млн больше, чем годом ранее. При этом количество клиентов, у которых есть и займы в микрофинансовых организациях (МФО), и кредиты в банках, не...
 
03 мая 2023 года 19:00

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита к риску"

Москва. 3 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита к риску" и возросший спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта - до 62,47% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 9,98% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,89% от номинала (доходность - 9,37% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 3 базисных пункта - до 43,29% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 36,73% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 43,28% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 28,06% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 42,17% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,84% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 2 базисных пункта - до 88,88% от номинала (его доходность выросла на 30 базисных пунктов и составила 34,38% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду уверенный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала.

В среду завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что по его итогам базовая процентная ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, то она будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых. Итоги заседания ФРС будут обнародованы 3 мая в 21:00 мск. Пресс-конференция руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла начнется в 21:30 мск.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс. Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

Нефтяные котировки усилили падение вечером в среду. Трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США и еврозоне и оценивают данные об американских запасах нефти. Большинство аналитиков склоняется к мнению, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также, скорее всего, ужесточит денежно-кредитную политику. Итоги его майского заседания будут опубликованы в 15:15 мск в четверг.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей и составили 222,88 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,19 млн баррелей, до 110,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что резервы нефти в Соединенных Штатах снизились на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 мая 2023 года 17:42
Золото может подорожать до $2200/унц. в текущем году - Freedom Finance Global
Золото может подорожать до $2200 за тройскую унцию в текущем году, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Котировки золота впервые за последние две недели снова пробили вверх отметку $2000/унц., на торгах 4 мая протестировав уровень $2060/унц., - констатирует эксперт....    читать дальше
.
04 мая 2023 года 17:14
"Префы" Татнефти по-прежнему привлекательны для покупки - "Открытие Инвестиции"
Привилегированные акции " Татнефти" по-прежнему привлекательны для покупки с целевой ценой 473,5 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 22% от текущих уровней, говорится в комментарии главного аналитика "Открытие Инвестиции" Алексея Кокина. "Татнефть" опубликовала отчет о финансовых...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 16:50
Акции Phillips66 имеют потенциал роста выше $100 в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global
Акции Phillips66 имеют потенциал роста выше $100 в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Американский нефтепереработчик Phillips66 отчитался за I квартал 2023 года прибылью, превзошедшей консенсус на 18%. За квартал компания выкупила...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 16:26
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Норникеля
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля", целевой ориентир сохранен на уровне 12000 руб. за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 16:02
Beluga Group - фаворит среди компаний потребсектора РФ - ПСБ
Beluga Group является фаворитом среди компаний потребительского сектора РФ, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Основные макроэкономические драйверы сектора - уровень инфляции в стране, изменение импорта в РФ, а также курс рубля. В 2023 году сектор будет поддерживаться проинфляционными...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 16:02
Рубль уверенно растет к доллару и евро на решении Минфина РФ почти в 2 раза сократить продажи валюты по бюджетному правилу
Москва. 4 мая. Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже в четверг днем; рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ в мае почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
04 мая 2023 года 15:24
Инвестбанк Синара начал анализ CSPC Pharmaceutical Group с рекомендацией "покупать" для его акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение ведущей компании фармацевтической отрасли Китая CSPC Pharmaceutical Group (CSPC), сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 10 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, что...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 15:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Мечела" с целевой ценой до 650 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 262% на горизонте 12 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс. "Отчетность "Мечела" за 9 месяцев 2022 года и весь 2022 год по РСБУ...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 14:41
Вероятный диапазон для рубля на ближайшие 3-6 месяцев составляет 74-76 руб./$1 - "Локо-Инвест"
Вероятный диапазон для рубля на ближайшие 3-6 месяцев составляет 74-76 руб./$1, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Минфин продаст валюту из ФНБ в мае на 40,4 млрд руб. против апрельских 74,6 млрд руб., - отмечает эксперт. - Вероятные причины отклонений - снижение...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 14:18
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $33,9
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $33,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $27,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Американские нефтяники стали одними из...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 13:55
Акции Мосбиржи вряд ли опередят рынок в ближайшей перспективе - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" вряд ли опередят рынок в ближайшей перспективе, потенциал роста котировок их бумаг с текущих уровней ограничен, говорится в комментарии старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса. "Мосбиржа опубликовала результаты торгов за апрель 2023 года. Данные предполагают...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги МТС с целью 300 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Основной акционер АФК "Система" Владимир...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 13:11
Дивдоходность акций Татнефти за 2023г может составить 12% - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность акций "Татнефти" по итогам 2023 года может составить 12% в случае неизменности налоговых условий для эмитента, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Татнефть" 3 мая опубликовала результаты по РСБУ за 1К23. Основные статьи отчетности сократились по сравнению с...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 12:44
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Qualcomm
инам" подтверждает рейтинг "держать" для акций одного из ведущих мировых производителей чипов Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью $123 за штуку, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня, на фоне нейтральной оценки опубликованных результатов эмитента за первый квартал 2023...    читать дальше
.
04 мая 2023 года 12:20
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции Россети Центр и Приволжье
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Россети Центр и Приволжье" с целью 0,294 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков. "Эмитент - одна из межрегиональных распределительных сетевых "дочек" холдинга "Россети". Компания...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.