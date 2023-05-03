"Финам" понизил рейтинг акций Comcast до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Comcast Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $41,70 на сентябрь 2023 года, что соответствует потенциалу роста 1,2%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Comcast с сентября прошлого года принесли инвесторам доходность 20%, - указывает аналитик Ксения Лапшина. - На фоне отчетности за 1 квартал 2023 года, которая вышла лучше ожиданий, акции выросли на 13% за два дня и достигли своей целевой цены. Сейчас Comcast торгуется на максимальных уровнях с июля прошлого года, и мы полагаем, что на краткосрочном горизонте потенциал у акций ограничен. Прогнозы на 2023 год по финпоказателям Comcast скромные, текущая оценка компании в целом выглядит справедливой".

Comcast - американская телекоммуникационная компания, которая входит в тройку крупнейших операторов кабельного телевидения и фиксированного ШПД в США.

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