"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Shenhua Energy с целевой ценой HKD28 за штуку, что предполагает потенциал роста 8% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"China Shenhua Energy отчиталась за 1К23: выручка увеличилась на 3,7% г/г, но упала на 7,4% к/к. Чистая прибыль выросла на 4,3% г/г и на 104% к/к. Результаты совпали с ожиданиями. В 1К23 объем производства и продаж собственного угля снизились на 0,9% и 0,8% г/г соответственно. Средняя цена реализации угля в 1К23 снизилась на 0,6% г/г и 9,5% к/к. Наша целевая цена остается неизменной, поскольку долгосрочные контракты повысили устойчивость компании к снижению средних цен на уголь", - отмечают аналитики "БКС МИ".

China Shenhua Energy - крупнейший на данный момент производитель и поставщик угля в Китае.

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