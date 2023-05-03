Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Uber на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Uber Technologies на уровне "покупать" на фоне опубликованного финансового отчета компании за 1К23, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Uber во вторник опубликовала финансовые результаты, согласно которым выручка примерно совпала с ожиданиями рынка: $8,8 млрд против $8,7 млрд, - пишет аналитик Ирина Фомкина. - При этом скорректированная EBITDA оказалась на 10% выше консенсус-прогноза - $761 млн. Чистый убыток на уровне $0,08 на акцию оказался меньше ожиданий рынка ($0,09). Также менеджмент представил прогноз на 2К23: объем заказов ожидается на уровне $33-34 млрд (+15% г/г, +7% к/к), скорректированная EBITDA - в диапазоне $800-850 млн. С учетом повышения тарифов на заказы, роста заказов, более скромных затрат на операционную поддержку (+11% г/г), стагнирующих расходов на продажи и маркетинг по сравнению с ростом выручки на 29% г/г мы полагаем, что Uber сможет получить операционную прибыль по итогам года. Мы сохраняем положительный взгляд на акции компании с рейтингом "покупать".

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