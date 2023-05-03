"Финам" подтверждает рейтинг акций AbbVie на уровне "покупать" с целевым уровнем $191,8 за бумагу на декабрь 2023 года, предполагающим потенциал роста в размере 26,5%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Американская биофармацевтическая компания AbbVie отчиталась за 1К23. Квартальная выручка компании уменьшилась на 9,7% г/г и составила $12,23 млрд, вровень с прогнозами. Cкорректированная чистая прибыль AbbVie на акцию сократилась на 22% и составила $2,46, на 3 цента не дотянув до ожиданий. Акции AbbVie находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и Доходность бумаги за последние 6 месяцев составляет 5%. Хотя чистая прибыль за первый квартал чуть-чуть не дотянула до ожиданий, на данном этапе мы не видим оснований для пересмотра параметров инвестиционной идеи и сохраняем их без изменения", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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