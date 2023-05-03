"Солид Брокер" рекомендует покупать акции Полюса с целью 13800 руб

"Солид Брокер" рекомендует покупать акции "Полюса" с целевой ценой 13800 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Россия переориентировала поставки золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Турцию после введения санкций Евросоюза и стран G7, - отмечают аналитики. - Основным направлением для продажи российского золота стали ОАЭ. С марта по август 2022 года объем экспорта этого металла достиг $500 млн. Поставками занимались трейдеры Paloma Precious DMCC и Al Bahrain Jewellers LLC, они импортировали золота на сумму $109 млн и $50 млн. В принципе ничего удивительного нет. Если раньше российские компании продавали золото прямо что называется "с завода" банкам, то теперь необходимо искать каналы сбыта. Золото легко переплавляемый товар, который имеет небольшой объем (вся годовая добыча "Полюса", например, помещается в один вагон), поэтому даже если зарубежные покупатели не совершали бы заказы напрямую, то сбыт всё равно осуществлялся".

Единственная проблема, на взгляд экспертов, в том, что цена реализации теперь немного ниже официальных цен Лондонской биржи металлов, но этот дисконт также сокращается.

Стратеги "Солид Брокер" считают привлекательными акции золотодобытчиков в текущей ситуации, поскольку ожидают окончания цикла роста ставки ФРС сегодня (ожидаем, что сегодня последний подъем ставки), а также "голубиной" риторики главы ФРС Пауэлла, что должно привести к обновлению исторических максимумов по золоту. "Однако даже если этого не будет, золото в рублях стоит исторически очень дорого, что позитивно скажется на выручке и марже золотодобытчиков в 2023 году, - уверены аналитики. - По-прежнему рекомендуем акции "Полюса" к покупке с целевой ценой 13800 рублей".

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