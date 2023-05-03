Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2450-2500п в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2450-2500 пунктов в ближайшее время в случае сохранения слабого фона, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Утром в среду ситуация для российского рынка акций не сильно улучшилась. Внешние факторы не располагают к активным покупкам широким фронтом. Учитывая провал котировок нефти марки Brent во вторник, акции тяжеловесных нефтяников могут оставаться под локальным давлением и выглядеть в среднем чуть "хуже рынка". Не самая позитивная динамика внешних цен в моменте складывается для угольщиков и черной металлургии. Кроме того, фактор укрепляющегося рубля еще не исчерпан, пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи мы видим переход в фазу коррекции. Среднесрочный тренд по-прежнему растущий, но последние две сессии указывают на временный слом этой тенденции. Ближайшая область поддержки очень широкая, и она еще достаточно далеко. Это зона 2450-2500 пунктов, которая ранее четыре раза выступала уровнем сопротивления для индекса. При сохранении слабого фона нельзя исключать ее тестирования сверху, а это еще 3,3-5,2% вниз. В пользу допустимости такого сценария указывает фактор "гэпа" Сбербанка, который 10 мая может отнять у индекса примерно 1,4-1,6%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.