Рубль относительно стабилен к доллару и юаню на старте торгов в отсутствие заметных торговых идей

Москва. 3 мая. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль почти стабилен в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,71 руб./$1 (+9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 24,84 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 11,50 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится в боковом диапазоне к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов. Ощущается скованность игроков из-за праздничных дней в Японии и Китае. Сигналы с сырьевого рынка не позволяют выбрать четкое направление - нефтяные котировки меняются незначительно.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в среду в 21:00 МСК. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 21:30 МСК

Во вторник Минтруда США опубликовало данные по количеству открытых вакансий, которые являются индикатором дефицита или переизбытка рабочей силы на национальном уровне и одним из ориентиров принятия решений ФРС. Согласно результатам ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий в позапрошлом месяце составляло 9,59 млн по сравнению с пересмотренными 9,97 млн в феврале. Падение составило 384 тыс. и обновило минимум с апреля 2021 года.

Число вакансий в транспортно-логистическом секторе сократилось на 144 тыс., тогда как в сфере образовательных услуг показатель вырос на 28 тыс. Количество принятых на работу людей в позапрошлом месяце составило 6,1 млн, а число уволившихся по различным причинам составило 5,9 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с февралем.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,34 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,62 за баррель, что на 0,06% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду в основном снижаются: гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,80%, южнокорейский Kospi снижается на 0,79%, австралийский индекс S&P/ASX 200 падает на 2,17%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,99%. Биржи материкового Китая закрыты по случаю праздника -Дня труда, в Японии отмечается День Конституции.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, в том числе из-за падения котировок акций банков. Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan Chase & Co. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года. Кроме того, CNBC со ссылкой на источники сообщило о том, что Morgan Stanley планирует сократить около 3 тыс. работников (порядка 5% штата банка) до конца июня.