Потенциал укрепления рубля пока сохраняется - ПСБ

Потенциал укрепления рубля по отношению к доллару США в настоящее время сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы продолжаем ориентироваться на снижение доллара к рублю и тест важных уровней поддержки в диапазоне 79-79,5 руб./$1/ В случае если цель не будет достигнута, в ближайшие торговые сессии вероятен отскок доллара в зону привычного восходящего тренда 81-84 руб./$1, - указывает эксперт в комментарии. - Во вторник в СМИ появились новости о вероятном старте выкупа правительством юаней на сумму 200 млн долл. для формирования резервов. Учитывая, что пока неизвестно в какой форме будут происходить покупки, оценить влияние на котировки рубля затруднительно. Однако подчеркнем, что в моменте это может выступать фактором поддержки рублю ввиду улучшения ситуации с бюджетом РФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.