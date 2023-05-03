ПСБ рекомендует держать акции М.Видео

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщается в комментарии.

"Оцениваем опубликованные результаты эмитента за 2022 год как ожидаемо слабые. Уход западных компаний с российского рынка и переориентация продаж на онлайн-сегмент отразились на снижении выручки. Дополнительное давление исходило от заметного ослабления рубля в марте 2022 года, а также закрытия 32 магазинов (составило по итогам года 1226 точек), - отмечают эксперты. - Увеличение показателя EBITDA происходило на фоне снижения издержек компанией (на 12,5% г/г - до 68,6 млрд руб.), а также фактора низкой базы. Впрочем, убыток у компании сохранился на фоне снижения продаж, а также существенной долговой нагрузки и амортизационных отчислений. Смотрим на перспективы компании пессимистично. Несмотря на восстановление импорта в страну, а также проинфляционные процессы, сегмент оффлайн-продаж техники остается под давлением".

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