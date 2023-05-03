Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Agnico Eagle до $65

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Agnico Eagle с $58 до $65 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитика Виталия Кононова.

"Мы подтверждаем позитивный прогноз для акций эмитента. Квартальные результаты оцениваем как умеренные, несмотря на сложную ситуацию на рынке. Конъюнктура в ценах на золото в условиях неопределенности ситуации в банковском секторе и рисков рецессии остается позитивной, так как драгметалл является одним из традиционных защитных активов. Золото сейчас примерно на 5% дороже, чем в среднем за первый квартал 2023 года. Это дает основание прогнозировать умеренное восстановление EBITDA компании в апреле-июне. По итогам текущего финансового года мы прогнозируем дальнейшее улучшение операционных и финансовых показателей, - указывает эксперт. - В результате сделки с Yamana и оптимизации активов в регионе Албити могут усложниться операционные условия и повысятся удельные затраты компании. Учитывая большое количество точек роста у Agnico Eagle, мы рекомендуем покупать ее акции, не забывая о рисках повышенной волатильности в ценах на золото. Целевую цену по бумаге на горизонте года повышаем с $58 до $65".

Также Кононов обращает внимание, что совет директоров Agnico Eagle рекомендовал выплатить в виде дивиденда за отчетный квартал в размере $0,40 на акцию, что подразумевает доходность в текущих котировках 3,7% (эмитент непрерывно назначает ежеквартальные дивиденды с 1983 года).

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