Рубль во вторник сумел укрепиться к основным валютам, несмотря на сильно упавшую нефть

Москва. 2 мая. Доллар США, евро и юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль укрепился к бивалютной корзине, несмотря на обвал на рынке нефти.

Курс доллара США составил 79,62 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 63 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,77 руб./EUR1, подешевев на 90,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 75,38 копейки - до 83,29 рубля. Курс китайского юаня снизился на 9 копеек - до 11,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос в основных валютных парах, несмотря на сильно подешевевшую нефть и в ожидании ключевых событий недели - заседаний основных мировых центробанков. Участники внутреннего валютного рынка сохраняют позитивный настрой после заседания Банка России, который в прошлую пятницу улучшил прогноз динамики ВВП РФ на 2023 год.

Теперь ЦБ РФ ожидает рост в интервале от 0,5% до 2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии прогноза. Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год ЦБ сохранил в интервале 0,5-2,5%, на 2025 год сохранил в интервале 1,5-2,5%. Регулятор ожидает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года.

ЦБ в пятницу также уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7,3-8,2% с 7-9% в феврале (до конца года средняя ставка ожидается на уровне 7,1-8,6%). Прогноз на 2024 год регулятор сохранил на уровне 6,5-7,5%, на 2025 год - на уровне 5-6%.

"Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор по-прежнему отмечает преобладание проинфляционных рисков.

Внимание рынков на этой неделе сфокусировано на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает MarketWatch. Таким образом, ставка будет увеличена по итогам десятого заседания подряд. Ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Цикл ужесточения политики ФРС, начатый в марте прошлого года, помог снизить инфляционное давление в США, однако темпы роста потребительских цен по-прежнему существенно превышают 2%-ный целевой показатель американского ЦБ. Инфляция в Штатах в марте составила 5% в годовом выражении, замедлившись до минимума с мая 2021 года.

В то же время экономический рост в США в первом квартале замедлился до 1,1% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 2,6% в четвертом квартале.

Ключевой показатель состояния американской экономики - данные по рынку труда за прошлый месяц - будут обнародованы в пятницу, уже после заседания ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в апреле на 180 тыс. и повышение безработицы до 3,6% с 3,5%.

Среди факторов, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, аналитики называют ситуацию в банковском секторе США, а также проблему лимита госдолга.

Американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит потолок госдолга, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в среду в 21:00 МСК. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 21:30 МСК.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в четверг. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает подъем ставок по кредитам и депозитам ЕЦБ на 25 б.п.

Годовые темпы роста потребительских цен в еврозоне в апреле составили 7%, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ЕС. Показатель совпал с прогнозами экспертов.

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник, обновляя минимумы с конца марта на фоне опасений за мировую экономику и в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $76,09 за баррель, что на 4,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 4,63%, до $72,27 за баррель.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

Кроме того, инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе, беспокоясь, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает MarketWatch.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере $51,05 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($84,68) в 1,7 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В апреле также наблюдалось падение цены - в 1,2 раза, до $58,63 за баррель ($70,52 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в апреле была на уровне около $84,89 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил порядка 30,9%. В марте он был порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%, в декабре составлял около 38%.

Средняя цена Urals в апреле впервые с декабря прошлого года, когда она упала до $50,47 за баррель с $66,47 за баррель в ноябре, превысила $50 за баррель (в январе она была на уровне $49,48, в феврале - $49,56, в марте - $47,85).

Согласно закону о федеральном бюджете, его доходы в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб. Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1 за баррель.

"На прошедшей торговой неделе курс рубля к доллару США укрепился почти на 1,8%. Это было первое сильное усиление российской валюты за последние недели. Однако даже с учетом снижения курса пары "доллар-рубль" в пятницу, в целом за апрель она укрепилась на 3,4%. Примечательно, что в последний торговый день месяца по доллару прошел оборот, как минимум, втрое превысивший средние обороты торгов за последние недели. Это связано с пиком налоговых платежей апреля, что привело к росту продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов в последний день месяца. Возможно, сработали заявки на продажу валюты от спекулянтов, поскольку курс пары "доллар-рубль" пробил ближайшую недельную поддержку 80,8 руб. Во вторник рубль продолжил укрепляться в основных парах и очевидно, что в ближайшие дни курс доллара сохранит слабость и в лучшем случае вернется на тот минимум, который был показан в пятницу - район 79 руб. За последний месяц цены на российскую экспортную нефть значительно повысились благодаря сокращению дисконта Urals относительно Brent. По этой причине нефтегазовые доходы России также поднялись, увеличился и приток иностранной валюты от российских экспортеров. В конце апреля это уже привело к укреплению курса рубля, в мае эта тенденция будет продолжена. Будет логичным, если пара "доллар-рубль" снизится до поддержки на уровне 77,5 руб.", - рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

"На горизонте месяца курс рубля может "исполнять" самые разные кульбиты, следуя за новостным потоком. То неожиданный дефицит бюджета, то очередные санкции, то угрозы обещания наступления, то данные о торговом балансе, перечеркивающие все вышесказанное. Принимая крайнюю непредсказуемость движений на коротком горизонте времени, остается ориентироваться на долгосрочные факторы. И с этой точки зрения для рубля ситуация выглядит намного понятнее. Прогнозы по российской экономике продолжают улучшаться, в пятницу ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП в 2023 году до +0,5 - +2,5% (ранее был диапазон -1,0 - +1,0%), текущая инфляция, судя по данным и заявлениям регулятора, остается умеренной, а показатели платежного баланса вернулись к значениям близким к 2021 году. Все это говорит о том, что веских причин для устойчивого ослабления рубля нет, и если последняя волна движения курса была вызвана эмоциональными причинами (о том же говорит рост объемов операций с долларом на Московской бирже), то следует ожидать обратного движения (укрепления рубля) в обозримой перспективе. Может быть, это произойдет уже в мае", - сообщил "Интерфаксу" директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 мая на 54,84 копейки, до 79,9609 руб./$1, и уменьшил курс евро на 71,56 копейки, до 87,6556 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 49,26 копейки по отношению к пятнице и составил 79,9613 руб./$1. В понедельник, 1 мая, торги данным контрактом не проводились из-за общенационального выходного дня. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 40,1 копейки и составил 79,9321 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 871,428 млн, из которых $575,018 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 296,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 95,24 копейки, до 87,695 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 57,36 копейки, до 87,6707 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR645,002 млн, из которых EUR284,294 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,708 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 2 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 977,9 млрд рублей (при лимите 2,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 977,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 апреля, банки разместили 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2,277 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,85% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 8,31% и 8,47% годовых соответственно.