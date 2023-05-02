Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита" к риску

Москва. 2 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита" к риску и возросший спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают рост американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 62,47% от номинала (доходность - 9,98% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 1 базисный пункт, подешевев до 64,89% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 9,365% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 13 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 5 базисных пунктов - до 43,2% от номинала (его доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 36,7% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 3 базисных пункта - до 43,29% от номинала (их доходность не изменилась за день и составила 28,04% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 58 базисных пунктов, подорожав до 42,17% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов, составив 21,83% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 32 базисных пункта - до 88,88% от номинала (его доходность выросла на 135 базисных пунктов и составила 34,12% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 2 базисных пункта, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник уверенный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала.

В среду завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что по его итогам базовая процентная ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, то она будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.

Участники рынка опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США может спровоцировать глобальную рецессию. Повышение процентных ставок ожидается и со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), который также проводит заседание на этой неделе.

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник, обновляя минимумы с конца марта на фоне опасений за мировую экономику и в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке. Кроме того, негативно на динамике нефтяных цен сказалась и опубликованная макроэкономическая статистика по Китаю. В частности, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.