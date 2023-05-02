БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, TCS Group, "Мечел", "Полюс" и "Северсталь".

"Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности бумаг Сбера стала рекомендация наблюдательного совета банка по дивидендам за 2022 год - 25 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует около 12,5% дивидендной доходности, - отмечают аналитики. - Таким образом, Сбер может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 год. Акции сильно выросли после рекомендации наблюдательного совета, но потенциал роста еще сохраняется. Но 10,4% дивдоходности в топовой голубой фишке - слишком привлекательно. После дивидендного гэпа в течение нескольких месяцев допускаем подъем к 250-260 руб. за бумагу".

Акции TCS Group в 2023 году отстают от рыночной динамики и конкурентов по сектору, подчеркивается в комментарии. Тем не менее ожидания по бумагам позитивные - на взгляд экспертов, TCS Group остается "историей роста". По итогам года количество клиентов выросло на 39%, до 28,9 млн человек.

"Отказ от выплаты дивидендов за 2022 год должен быть воспринят рынком спокойно, так как TCS воспринимается как ставка на рост, а не дивидендная история. В феврале-марте волатильность в бумагах сильно упала, но с апреля волатильность подросла. Драйвером для позитивной переоценки могли бы стать новости о редомициляции или финансовый отчет за I квартал. В перспективе нескольких месяцев возможен подъем к 3250 руб.", - прогнозируют аналитики.

Ослабление рубля в 2022 году увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. По мнению стратегов, в совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций "Мечела".

"Позитивная конъюнктура позволяет "Мечелу" снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. В последнюю неделю бумаги выглядели сильно перегретыми, стартовал коррекционный откат. Уровни ниже 175-180 руб. могут быть интересными для входа в бумагу с прицелом на 200-220 руб. в ближайшие месяцы", - прогнозируют стратеги.

В свете роста цен на золото эксперты рекомендуют обратить внимание на акции "Полюса": "Котировки последнюю неделю консолидируются в районе $2000 за унцию. В среднесрочной перспективе допускаем возобновление подъема в свете ожидаемого смягчения позиций мировых ЦБ по денежно-кредитной политике. "Полюс" в 2023 году должен восстановить объемы продаж после снижения в 2022 года, что в условиях более высоких цен позволит нарастить прибыль. В рамках публикации отчета за 2022 год компания отметила, что "Полюс" остается привержен действующей дивидендной политике".

Эксперты допускают, что, размер выплат в таком случае будет небольшим из-за ухудшения финансовых результатов в 2022 году (около 4%), но важен сам факт возвращения к выплатам. Ориентиром роста в среднесрочной перспективе они выделяют зону 10500-11000 руб.

"Акции "Северстали" интересны в свете роста цен на сталь в РФ. Улучшение конъюнктуры позволит компании улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 года. При спокойной ситуации на рынке "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года. Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить зону 1160-1200 руб.", - пишут аналитики "БКС Экспресс".

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