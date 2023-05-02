"БКС МИ" повысил целевую цену акций Arista Networks до $195

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Arista Networks со $175 до $195 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация для бумаг компании сохранена на уровне "покупать".

"Выручка Arista Networks и прибыль на акцию (EPS) не по GAAP за 1К23, а также прогноз на 2К23 превзошли консенсус, - отмечают аналитики. - По объему продаж вновь достигнут исторический максимум, показатель вырос на 54% до $1,35 млрд. EPS не по GAAP выросла за квартал на 71% на фоне общего по сектору снижения прибылей г/г. После роста более чем на 100% расходов облачных титанов в 2022 году далее в 2023 году ожидается замедление. Валовая и операционная рентабельность компании будет, по прогнозам, расти".

Эксперты подчеркивают, что Arista Networks справилась с кризисом производственно-сбытовых цепей, теперь компании нужно выстраивать работу в условиях ухудшения экономической ситуации, роста издержек, консервативного подхода клиентов и освоения запасов облачными титанами. Вместе с тем компании нужно расширять свой спектр решений и охват рынка. Учитывая слабость котировок Arista Networks по нефундаментальным причинам, аналитики рекомендуют добавлять или создавать позиции по бумагам компании, которые считают основным активом для долгосрочных инвестиций в сегменте облачных сетей.

Arista Networks - американская технологическая компания, крупнейший поставщик облачных сетевых решений для интернет-компаний, провайдеров облачных сервисов и ЦОД нового поколения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.