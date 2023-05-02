Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ возросла - Райффайзенбанк

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ с изменением тональности пресс-релиза возросла, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

На взгляд экспертов, наименее вероятной опцией на горизонте этого года остается смягчение монетарной политики, хотя даже такой вариант возможен, учитывая обновленный прогноз по средней ключевой ставке - в период с мая до конца года 7,1-8,6%.

"Мы полагаем, что вероятность повышения ключевой ставки с изменением тональности пресс-релиза возросла: ЦБ хотя и не готовит участников рынка к повышению непосредственно на следующем заседании, но делает возможное временное ужесточение монетарной политики менее неожиданным, - пишут Мурашов в и Чепков. - В 2018-2019 годах регулятор один раз прибегал к такой стратегии - ключевая ставка была поднята на 50 б.п. за 6 месяцев, и в следующие 6 месяцев снижена на эти же 50 б.п. Впрочем, в тот период повышение ставки было отчасти связано с внешними рисками: начатое тогда ужесточения политики ФРС выразилось в пересмотре ожиданий инвесторов, что создало предпосылки для повышенного оттока капитала. При этом, на наш взгляд, отток капитала (и связанное с ним ослабление рубля) являлся тогда активным проинфляционным риском, способным привести к быстрому взлету инфляции".

По мнению экспертов банка, в этом году все факторы роста цен имеют более растянутую во времени природу (удорожание издержек и их перенос в цены, возможное восстановление потребительского спроса, включая вклад бюджетного канала) и могут не потребовать аналогичного 2018 году временного повышения ключевой ставки. С учетом этого, они продолжают характеризовать сигнал монетарной политики как "умеренно-жесткий", и в базовом сценарии пока не ожидают повышения ключевой ставки в этом году.

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