Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Merck до $114

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Merck & Co. до $114 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Ильи Зубкова.

"Merck отчиталась за I квартал лучше общерыночных ожиданий: скорректированная прибыль на акцию составила $1,4, превысив консенсус на 6,1%; выручка увеличилась на 4,8% кв/кв, хотя и сократилась на 8,9% г/г, составив $14,5 млрд и оказавшись на 5% выше консенсуса ожиданий, - указывает эксперт. - Собственный прогноз корпорации на текущий год повышен с учетом результатов первого квартала. Гайденс в отношении выручки пересмотрен с $57,2-58,7 млрд до $57,7-58,9 млрд, что предполагает снижение выручки на 1-3% г/г и учитывает негативное влияние валютных курсов в размере 2%. Без учета волатильного компонента Lagevrio выручка Merck, по расчетам ее менеджмента, поднимется на 6-8% г/г. Нижняя планка прогноза по операционным расходам non-GAAP повышена на $200 млн, до $23,3-24,1 млрд, без учета анонсированного поглощения Prometheus Biosciences, запланированного на третий квартал".

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