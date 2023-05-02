Драйверов для роста цены бумаг ЛСР по-прежнему нет - "Открытие Инвестиции"

Драйверов для роста котировок бумаг "Группы ЛСР" по-прежнему нет, считает начальник Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Алексей Павлов.

"Один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России 28 апреля объявил результаты операционной деятельности за I квартал 2023 года. Они оказались слабыми. Понятно, что рынок недвижимости в первом квартале пребывал не в лучшей форме, однако дело, очевидно, не только в этом. Напомним, что продажи группы в физическом выражении сокращались и в 2021, и в 2022 годах. Отметим также, что и в сегменте строительных материалов у "ЛСР" в отчетном периоде наблюдался спад по всем позициям, кроме гранитного щебня. По-прежнему не видим никаких драйверов для роста стоимости акций эмитента, особенно в свете отсутствия дивидендов в последние два года и интересной судьбы казначейского пакета "ЛСР", - пишет Павлов в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.