Рубль днем умеренно повышается к основным валютам в ожидании ключевых событий недели

Москва. 2 мая. Доллар США, евро и юань дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.

Курс доллара США составил 79,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,49 руб./EUR1, подешевев на 1,19 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 79,87 копейки - до 83,24 рубля. Курс китайского юаня снизился на 11,7 копейки - до 11,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает в основных валютных парах в ожидании ключевых событий недели - заседаний основных мировых центробанков. При этом участники внутреннего валютного рынка сохраняют позитивный настрой после заседания Банка России, который в прошлую пятницу улучшил прогноз динамики ВВП РФ на 2023 год.

Теперь ЦБ РФ ожидает рост в интервале от 0,5% до 2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии прогноза. Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год ЦБ сохранил в интервале 0,5-2,5%, на 2025 год сохранил в интервале 1,5-2,5%. Регулятор ожидает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года.

ЦБ в пятницу также уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7,3-8,2% с 7-9% в феврале (до конца года средняя ставка ожидается на уровне 7,1-8,6%). Прогноз на 2024 год регулятор сохранил на уровне 6,5-7,5%, на 2025 год - на уровне 5-6%.

"Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор по-прежнему отмечает преобладание проинфляционных рисков.

Внимание рынков на этой неделе сфокусировано на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает MarketWatch. Таким образом, ставка будет увеличена по итогам десятого заседания подряд. Ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Цикл ужесточения политики ФРС, начатый в марте прошлого года, помог снизить инфляционное давление в США, однако темпы роста потребительских цен по-прежнему существенно превышают 2%-ный целевой показатель американского ЦБ. Инфляция в Штатах в марте составила 5% в годовом выражении, замедлившись до минимума с мая 2021 года.

В то же время экономический рост в США в первом квартале замедлился до 1,1% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 2,6% в четвертом квартале.

Ключевой показатель состояния американской экономики - данные по рынку труда за прошлый месяц - будут обнародованы в пятницу, уже после заседания ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в апреле на 180 тыс. и повышение безработицы до 3,6% с 3,5%.

Среди факторов, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, аналитики называют ситуацию в банковском секторе США, а также проблему лимита госдолга.

Американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит потолок госдолга, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в среду в 21:00 МСК. Пресс-конференция главы ФРС Пауэлла начнется в 21:30 МСК.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в четверг. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает подъем ставок по кредитам и депозитам ЕЦБ на 25 б.п.

Годовые темпы роста потребительских цен в еврозоне в апреле составили 7%, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ЕС. Показатель совпал с прогнозами экспертов.

Цены на нефть снижаются днем во вторник. Трейдеры опасаются дальнейшего повышения процентных ставок в США и еврозоне, а также оценивают перспективы спроса со стороны Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $79,16 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,45%, до $75,44 за баррель.

Инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе, беспокоясь, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает MarketWatch.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере $51,05 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($84,68) в 1,7 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В апреле также наблюдалось падение цены - в 1,2 раза, до $58,63 за баррель ($70,52 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в апреле была на уровне около $84,89 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил порядка 30,9%. В марте он был порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%, в декабре составлял около 38%.

Средняя цена Urals в апреле впервые с декабря прошлого года, когда она упала до $50,47 за баррель с $66,47 за баррель в ноябре, превысила $50 за баррель (в январе она была на уровне $49,48, в феврале - $49,56, в марте - $47,85).

Согласно закону о федеральном бюджете, его доходы в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб. Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1 за баррель.

"В заключительный торговый день прошедшей недели доллар резко усилил снижение, пробив важный уровень сопротивления на отметке 81,3 руб., при этом выйдя за нижнюю границу восходящего тренда. Поддержку национальной валюте оказали итоги заседания ЦБ, которые подтвердили увеличение экономической активности в стране и улучшение прогнозов по ВВП. Дополнительный вклад внесли экспортеры на фоне окончания налоговых выплат, к тому же в пятницу уплачивался квартальный НДД в увеличенном размере. (. . .) В центре внимания на текущей неделе - это заседание ФРС и его тональность относительно решений по ключевой ставке в будущем. Вполне вероятно регулятор преподнесет сюрпризы рынку, что может оказать давление на позиции доллара", - говорит главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дисконт между Urals и Brent сократился примерно до $26-27 за баррель. Таким образом, постепенно складываются условия, которые позволят в рамках механизма бюджетного правила перейти к покупкам валюты в ФНБ ближе к концу 3 квартала 2023 года. Однако объемы, скорее всего, будут очень скромными. Фактического влияния на курсообразование они не будут оказывать. Психологический эффект может быть даже позитивным для рубля, поскольку рынок увидит условия, при которых экспортные доходы от продажи энергоносителей восстановились таким образом, что можно перестать тратить средства из фонда и даже возобновить наращивание "кубышки", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Банк России во вторник, 2 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 977,9 млрд рублей (при лимите 2,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 977,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 апреля, банки разместили 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2,277 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 7,85% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 8,31% и 8,47% годовых соответственно.