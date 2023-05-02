"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Snap и Teladoc

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской IT-компании Snap Inc. с $9,9 до $8,9 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "держать" была подтверждена экспертами и для бумаг американского разработчика ПО в сфере телемедицинских услуг Teladoc Health с прогнозной стоимостью на уровне $27 за штуку.

"Snap представил негативные результаты за I квартал 2023 года. Мы полагаем, что основные проблемы компании в виде сокращения мирового рынка рекламы, трудностей с таргетированием и измерением эффективности рекламы, а также с усилением конкуренции продолжат оказывать давление на котировки во II квартале 2023 года. Эффект от сокращения штата в ближайшие кварталы уже не сможет нивелировать рост расходов на развитие технологий машинного обучения, - пишут эксперты в материале. - Мы нейтрально оцениваем результаты I квартала текущего года у компании Teladoc. Учитывая замедление темпов роста выручки, компания фокусируется на улучшении рентабельности бизнеса, однако на текущий момент улучшение маржинальности незначительно".

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