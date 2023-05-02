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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Snap и Teladoc
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02 мая 2023 года 17:48
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Snap и Teladoc
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской IT-компании Snap Inc. с $9,9 до $8,9 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "держать" была подтверждена экспертами и для бумаг американского разработчика ПО в сфере телемедицинских услуг Teladoc Health с прогнозной стоимостью на уровне $27 за штуку. "Snap представил негативные результаты за I квартал 2023 года. Мы полагаем, что основные проблемы компании в виде сокращения мирового рынка рекламы, трудностей с таргетированием и измерением эффективности рекламы, а также с усилением конкуренции продолжат оказывать давление на котировки во II квартале 2023 года. Эффект от сокращения штата в ближайшие кварталы уже не сможет нивелировать рост расходов на развитие технологий машинного обучения, - пишут эксперты в материале. - Мы нейтрально оцениваем результаты I квартала текущего года у компании Teladoc. Учитывая замедление темпов роста выручки, компания фокусируется на улучшении рентабельности бизнеса, однако на текущий момент улучшение маржинальности незначительно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SNAP/TELADOC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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