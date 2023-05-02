Инвестбанк Синара рекомендует держать акции ExxonMobil и Chevron

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции ExxonMobil и Chevron Corp., сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"То, что прибыль ExxonMobil и Chevron за 1К23 превысила консенсус-оценки рынка, должно оказать поддержку акциям компаний на ближайших торговых сессиях. Для обеих компаний главный сегмент - нефтепереработка, где маржа в последний год находится на максимальных уровнях и, по нашим прогнозам, останется выше среднего на перспективу в несколько лет. В настоящее время предпочтительней (чисто с точки зрения фундаментальных показателей) выглядит ExxonMobil, но благодаря лучшим позициям в Азии перед Chevron открываются более внушительные перспективы в 2023 году, связанные с ростом потребления в регионе", - отмечает эксперт.

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