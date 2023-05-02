"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью на уровне 5500 рублей за акций на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Отчетность "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за первый квартал 2023 года оказалась относительно неплохой: снижение выручки было ожидаемым из-за падения цен на нефть по сравнению с уровнями прошлого года, а также вступления в силу санкций. Из позитивного - показатели прибыли снизились в меньшей степени, это указывает на надежный контроль расходов", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.